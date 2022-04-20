خطوات الاستعلام عن مخالفات رخصتي القيادة والسيارة من النيابة العامة

في ظل تطبيق النظام الرقمي بجميع الأجهزة الحكومية في مصر، أصبح الكثير من الخدمات المقدمة للمواطنين عملية بالغة السهولة، حيث يستطيع أي مواطن الحصول على أي خدمة بشكل سريع من خلال دخول الموقع الخاص بها، والاستعلام من خلال رقمه القومي.

وفي هذا السياق، أصبح الاستعلام عن مخالفات المرور لملاك السيارات المختلفة، من هذه الخدمات التي أصحبت متاحة دون إضاعة الوقت من أجل الحصول عليها، حيث زادت المواقع الخاصة فى الحكومة الرقمية لتوفير هذه الخدمة بشكل سريع لجميع المواطنين، وكان آخرها موقع النيابة العامة، ويمكن لأي شخص من خلال رقم لوحة السيارة الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية الموقعة على الرخصة.

طرق الاستعلام عن مخالفات رخصة السيارة من النيابة العامة

وتتمثل طرق الاستعلام عن مخالفات رخصة السيارة من النيابة العامة، فيما يلي:

- الدخول على موقع النيابة العامة من خلال الرابط الإلكتروني.

- الضغط على خدمات نيابات المرور.

- الضغط على خدمة استعلامات.

- حدد نوع المخالفة التى تريد الاستعلام عنها، سواء كانت رخصة السيارة، أم رخصة القيادة.

- عند اختيار رخصة السيارة، قم بادخال رقم لوحة السيارة.

- ستظهر بشكل مباشر، بيانات رخصة السيارة، وإجمالي المخالفات المستحق دفعها.

الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة

- اتباع نفس الخطوات السابقة، ولكن اختيار ايقونة الاستعلام عن رخصة القيادة.

- قم بإدخال رقم الرخصة.

- حدد نوع الترخيص.

- اختار المحافظة، وحدة الترخيص.

- قم بالضغط مباشرة على الاستعلام.

وفي الإطار ذاته، أتاح موقع النيابة العامة تحديد جميع أنواع المخالفات المرورية التي تقع على رخصة القيادة، أو رخصة السيارة، مثل السرعة الزائدة على الطرق، أو السير بشكل مخالف عكس الاتجاه، أو التحدث في الموبيل أثناء القيادة، أو القيادة على الطرق دون رخصة سارية، أو ركن السيارة فى مكان مخالف، أو كسر إشارة المرور.