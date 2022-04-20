هيئة البريد توزع 150 جنيها على العملاء بشرط واحد.. اعرف التفاصيل

أطلقت الهيئة القومية للبريد، عرضا لعملائها عبر بطاقات الدفع «فيزا»، إذ قالت مصادر بالهيئة، إنه يمكن الاستفادة بالعرض أثناء شراء مستلزمات رمضان وعيد الفطر، عبر الدفع فيزا البريد المصري، إذ يتم منح العميل كوبونا بقيمة 150 جنيه، يستطيع تبديله من سلسلة متاجر «بيم»، ومحلات «مونچيني» للحلويات، مشيرا إلى أنه يشتر أن يكون الحد الأدنى للمشتريات 500 جنيه، وتطبق الشروط و الأحكام.

1700 ماكينة صراف آلى تابعة للبريد

أضافت المصادر لـ«الوطن»، أن البريد المصري الذي يزيد عمره عن 150 سنة، ينفذ حاليا خطة كبيرة لرقمنة الخدمات، والوصول بها إلى فئات كثيرة من المواطنين، مشيرا إلى أن الهيئة تتوسع حاليا في شبكات الصراف الآلي في كل مكان داخل مصر، حيث وصلت ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة القومية للبريد، إلى حوالى 1700 ماكينة.

مواعيد عمل مكاتب البريد في رمضان

يقدم البريد المصرى، خدماته لنحو 25 مليون مواطن شهريا، في أكثر من 4 آلاف و200 مكتب، يغطى كل أنحاء الجمهورية، وقررت الهيئة تعديل مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، في جميع مكاتب البريد والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة، من إلغاء عطلات يومي الجمعة والسبت في بعض المكاتب، إلى جانب عمل المكاتب الرئيسية لفترات مسائية، بهدف التسهيل على المواطنين، لتبدأ الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحا إلى 2 ظهرا.

أصدرت الهيئة، قرارا بفتح جميع أكشاك البريد، وسيارات البريد المتنقلة على مستوى جميع المحافظات، يوم الجمعة من كل أسبوع، خلال شهر رمضان المبارك، بمواعيد رسمية تبدأ من الساعة 10صباحا حتى 4 عصرا، بهدف الحد من تزاحم المواطنين على مكاتب البريد للحصول علي الخدمات خاصة