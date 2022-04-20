طقس اليوم معتدل نهارا وبارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس، اليوم الأربعاء، سيشهد انخفاضًا في درجات الحرارة من درجتين إلى 3 درجات عن الأمس، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 25 درجة مئوية، وفي فترة الليل ستصل درجات الحرارة إلى 14 درجة مئوية، ومن المتوقع أن يستمر التحسن في الأحوال الجوية حتى يوم الجمعة المقبل.

طقس معتدل الحرارة نهارا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنَّ الطقس في فترة النهار سيكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ونشعر أنَّه لطيف إلى مائل للبرودة على السواحل الشمالية، وسيكون مائلًا للحرارة على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة تنخفض ليلا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّه في فترة الليل ستنخفض درجات الحرارة ويعود الطقس باردًا خاصة في الساعات المتأخرة منه والصباح الباكر على أغلب مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد، ومع دخول ساعات المساء سنلاحظ نشاطا للرياح وسرعات الرياح ستكون بين 30 و40 كم في الساعة على أغلب المناطق، وهو ما سيزيد إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة خاصة في فترة الليل.