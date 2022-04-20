جامعة الإسكندرية تواجه ظاهرة «الانتحال العلمي» بتنظيم ورش توعوية

أكد الدكتور أشرف الغندور، رئيس مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، أن الجامعة بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة الانتحال العلمي ومنع حدوثه، وذلك لحماية الأمانة العلمية والنزاهة الأكاديمية في المجتمع العلمي في جامعة الإسكندرية، بواسطة وضع القواعد والآليات اللازمة لمواجهتها، وتحديد العقوبات المناسبة لها، مشيرا أنه سيتم تنظيم سلسلة حملات توعية وورش عمل تشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا لتعريفهم بمخاطر الوقوع فيه.

تعاون بين جامعتي الإسكندرية وبرشلونة في مجال الأسنان

وأوضح «الغندور»، في بيان اليوم، أن مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية وقع على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية لتدريس الماجستير الإكلينيكي لتطبيقات الليزر في طب الأسنان وجامعة برشلونة «كلية الطب والعلوم الصحية» أسبانيا، واتفاقية التعاون بين جامعة كونكتيت وجامعة الإسكندرية الأهلية، ومذكرة التفاهم بين معهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية وبين مدرسة كولو ادو بالولايات المتحدة الأمريكية.

تعاون بين كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية وجامعة ستراسكلايد

وأشار رئيس مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، إلى أنه تمت الموافقة على اتفاقية التعاون بين كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية وجامعة ستراسكلايد، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة جاكرتا في أندونيسيا، واتفاقية التعاون بين كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية وجامعة Paulista University (unip) & plus identity institute، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وأكاديمية تبليسي الطبية بجورجيا.