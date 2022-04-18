حريق يلتهم محل أحذية في منطقة ميامي بالإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، على حريق اندلع، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بمحل أحذية بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة ميامي، دون حدوث إصابات.

4 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف

تلقى قسم شرطة المنتزه أول، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد المحال بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة ميامي، بجوار دوران جيهان شرق الإسكندرية.

انتقل ضباط القسم، وقوات الحماية المدنية رفقة 4 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف، إلى موقع البلاغ.

خسائر مادية في الحريق

تبين من المعاينة، نشوب حريق بمحل أحذية أسفل عقار بالشارع المشار إليه، ما أسفر عن تفحم المحل، وتصاعد ألسنة الدخان، دون حدوث إصابات.

جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة.

تحرر المحضر بقسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

حريق آخر في الإسكندرية

وكانت الإسكندرية، شهدت أمس الأول، نشوب حريق بحديقة الشلالات القبلية بالحي اللاتيني، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية، حيث تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي وإدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، حول نشوب حريق بحديقة الشلالات، التابعة لحي وسط.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع البلاغ، وبفحصه تبين أن الحريق نشب في مخلفات أشجار بالحديقة، ورجحت المعاينة الأولية اندلاعه بسبب جسم مشتعل «عُقب سيجارة».