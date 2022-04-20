رئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية: هدر الأكل ثقافة يجب محاربتها «فيديو»

قال الدكتور معز الشهدي، رئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية، إن هدر الطعام ثقافة يجب أن يحاربها العالم كله، إذ أنه في عام 2011 جرى عقد مؤتمر بشأن توفير الأمن الغذائي في العالم العربي، وكانت كل المداخلات تتناول زيادة الإنتاج، وهناك ما بدأ في مصر، من خلال بنك الطعام المصري الذي وضع أسس لكيفية التعامل مع فائض الطعام الذي لم يُمس بطريقة علمية تجعله صالحا للاستخدام.

البنك الدولي أجرى دراسة لمعرفة حجم هدر الطعام

وأضاف رئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «عرضت هذا البرنامج في المؤتمر، وكانت النتيجة أن البنك الدولي قام بدراسة حتى يرى حجم الهدر من الطعام، وكانت النتيجة صادمة، وفي عام 2011، كان من الحبوب ما يهدر بنسبة 43%، و49% من المأكولات البحرية، و64% من الخضراوات والفواكه، و25% من اللحوم، والألبان 21%».

البيئة تتكبد خسائر كبيرة بسبب الهدر

وتابع رئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية أن الهدر ليس مجرد طعام: «لأننا لكي نعد الطعام فقد مررنا بمراحل عمل في الإنتاج والنقل والتخزين، كما أن البيئة تتكبد خسائر كبيرة بسبب الهدر، وعموما فإن نسبة 42% من الطعام في المتوسط كان يتم هدرها في عام 2011، وكانت نسبة الجوع في العالم في السنة ذاتها 12%»، وبالتالي إذا كانت الاستثمارات التي تتم في زيادة الإنتاج جرى توجيهها للبنية التحتية التي تحافظ على الهدر للقضاء على الجوع في العالم.