«الداخلية» توقع بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصري

وافق محمود توفيق، وزير الداخلية، على إبرام بروتوكول تعاون بين الوزارة ممُثلة في قطاع حقوق الإنسان، وبنك الطعام المصري؛ بهدف تقديم الدعم والرعاية وتوفير حياة كريمة من خلال البرامج والأنشطة الخيرية، التي يقيمها البنك وتوفير كافة الإمكانيات المادية الفنية والبشرية للوصول لخدمة أفضل لكافة فئات المجتمع لاسيما الأكثر إحتياجًا والأشد فقرًا وكذا تقديم مساعدات غذائية لتلك الفئات.

نشر الوعي بقضايا المجتمع

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية اليوم السبت، فإن توقيع البروتوكول، يأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها الرئيسية، إلى أهمية التعاون والشراكة وتضافر الجهود مع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات المسجلة والمشهرة، وفقًا للقانون من أجل نشر الوعي بقضايا المجتمع وإيجاد حلول لها وتقديم المساعدات لجميع فئات المجتمع، لاسيما الأولى بالرعاية «الفئات الأكثر احتياجًا – المرأة».

وأشار البيان إلى أن مراسم توقيع البروتوكول جرت بمقر قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، حيث اضطلع اللواء مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان بالتوقيع ممثلًا عن الوزارة، في حين اضطلع الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصرى ممثلًا عن البنك، وقد تم تسليم ممثلي البنك المشار إليه نسخة من البروتوكول وإهداؤهم درع قطاع حقوق الإنسان.