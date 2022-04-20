مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في انقلاب دراجة نارية ببيلا

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق «الجرايدة - بيلا»، وتم نقل جثمان المتوفي والمصابين لمستشفى بيلا المركزي.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق «الجرايدة - بيلا»، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى بيلا المركزي.

إصابات بكسور وكدمات

وتبين من القرير الطبي مصرع «أيمن إبراهيم الدسوقي»، 18 سنة من قرية خاطر، عقب تقديم الإسعافات الأولية وعمل إنعاش قلبي ولم يستجب، والجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، كما تم إصابة «سلامة أحمد محمد السيد»، باشتباه كسر بالحوض والفخذ الأيمن، و«محمد عماد فريد»، 14 سنة، بكدمة في الساق الأيسر، والحالات في استقبال المستشفى تحت الملاحظة والعلاج.

إصابة 7 أشخاص في حوادث متفرقة

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة على ملاكي على الطريق الدولي الساحلي.

وجرى نقل المصابين لمستشفى رشيد المركزي، حيث تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات وغرفة مديرية الصحة، إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة أجرة، أدى لإصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين لمستشفى رشيد المركزي، وتبين أن 4 منهم من رشيد و3 أشخاص من سيدي سالم.

يذكر أنه يتم تقديم الدعم الطبي اللازم للمصابين بالمستشفيات وفي أقسام الاستقبال، حيث يتم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ضمانا لسرعة إنقاذ المصابين الذين يصلون في حوادث على الطرق.