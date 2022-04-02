بالأسماء.. مصرع طفلة ووالدتها وإصابة شقيقتها في حادث تصادم بكفر الشيخ

شيع أهالي قرية الطلمبات التابعة لمركز الرياض في محافظة كفر الشيخ، جثماني طفلة ووالدتها في نعشين متجاورين، عقب وفاتهما في حادث تصادم سيارة جامبو بمركبة «توك توك»، بالقرب من كوبري «السكنة» التابع لمركز بلطيم، والواقع على رافد الطريق الدولي الساحلي «بلطيم - كفر الشيخ».

نقل الجثتين للمشرحة

وتوفيت الأم آمال محمد، 45 عاما، متأثرة بتوقف في عضلة القلب، بعد وفاة ابنتها إسراء طه، 15 سنة، فيما أصيبت شقيقتها سمر طه، 8 سنوات، باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل الجثتين والمصابة إلى مستشفى كفر الشيخ العام، حيث وُضعت الجثتان في مشرحة المستشفى، والمصابة بقسم الاستقبال لعلاجها، وبعدها تسلم أهل الضحيتين الجثمانين لدفنهما عقب قرار جهات التحقيق بالدفن.

جهات التحقيق تأمر بضبط المتسببين في الحادث

وكانت مديرية أمن كفر الشيخ، تلقت بلاغا بوقوع حادث على الطريق الدولي الساحلي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للموقع، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة «جامبو» ومركبة «توك توك»، ما أدى لوفاة طفلة وأمها وإصابة شقيقتها، وجرى تحرير لمحضر رقم 881 إداري قسم شرطة كفر الشيخ.

وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بالتصريح بدفن الجثتين بمعرفة ذويهما، واستمرار تقديم العلاج اللازم للمصابة، مع سرعة إجراء التحريات اللازمة حول الحادث وضبط السائقين المتسببين في الحادث الذي راح ضحيته طفلة وأمها.