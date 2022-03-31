مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم على الطريق الدولي بكفر الشيخ

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم بين دراجة نارية «موتوسيكل» وسيارة نصف نقل، على الكوبري الرابط بين مدينتي مطوبس التابعة لكفر الشيخ ورشيد التابعة لمحافظة البحيرة، والواقع على الطريق الدولي الساحلي «بلطيم - الإسكندرية»، ونُقل المتوفى والمصاب إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، بلاغا من مستشفى مطوبس المركزي، يفيد وصول الشاب علي مصطفى، 18 عاما، مصابا بإصابات متفرقة في الجسد، فيما جرى إيداع جثة الشاب هاشم عيد مختار، 19 عاما، والذي لقي مصرعه نتيجة تأثره بإصاباته المتفرقة بالجسم، بمشرحة مستشفى رشيد العام.

تصادم دراجة نارية بسيارة

وقدم قسم الاستقبال بمستشفى مطوبس المركزي، العلاج اللازم للشاب المصاب وهو من قرية خان الجني التابعة لمركز مطوبس، بينما جرى وضع جثة الشاب الآخر المتوفي وهو من نفس القرية أيضا، مشرحة مستشفى رشيد العام، نظرا لتجديد مستشفى مطوبس تحت تصرف جهات التحقيق.

كما جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار مركز شرطة مطوبس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبسؤال المصاب تبين وقوع حادث تصادم دراجة نارية، مع سيارة نقل بالكوبري الدولي بين رشيد و كفر الشيخ.

علاج 11 مصابا في حادث تصادم

يذكر أن الطريق الدولي الساحلي الرابط بين بلطيم والإسكندرية، شهد انقلاب ميكروباص أمام قرية بر بحري الواقعة على الطريق الدولي الساحلي، وأسرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي العلاج اللازم، كما جرى إخطار الشرطة بالواقعة لتحرير محضر.