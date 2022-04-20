537 مليار جنيه.. حصيلة بيع شهادة الادخار بفائدة 18% في شهر

ارتفعت حصيلة بيع شهادات ادخار ذات عائد الـ18% التي طرحها أكبر بنكين حكوميين «الأهلي المصري وبنك مصر» إلى أكثر من 537 مليار جنيه خلال الفترة من 22 مارس الماضي حتى 18 أبريل الحالي في فترة لا تخطى الشهر منذ إعلان البنكين طرح الشهادة الجديدة وقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع أسعار الفائدة في جلسة استثنائية يوم 21 مارس الماضي.

حصيلة البنك الأهلي 358 مليار جنيه

وكشف يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري ارتفاع حصيلة شهادة الادخار ذات العائد الـ 18% إلى أكثر من 358 مليار جنيه بجميع فروع البنك الأهلي على مستوى الجمهورية، متوقعاً في تصريحات لـ«الوطن» ارتفاع الحصيلة لأكثر من 400 مليار جنيه قبل نهاية شهر أبريل الحالي.

توقعات بارتفاع الحصيلة لأكثر من 200 مليار جنيه

وأعلن محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر لـ«الوطن» عن وصول حصيلة بيع شهادات الادخار 18% إلى نحو 180 مليار جنيه منذ طرحها للبيع في صباح يوم الثلاثاء 22 مارس الماضي، متوقعاً ارتفاع الحصيلة إلى أكثر من 200 مليار جنيه قبل نهاية الشهر الحالي، نظراً للإقبال المكثف من العملاء والمواطنين على شراء الشهادة الجديدة التي لا تزيد فترة استحقاقها عن الـ 12 شهر وبفئات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وطرح بنكا الأهلي ومصر الوعاء الادخاري الجديد عقب إعلان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في جلسة استثنائية يوم 21 مارس الماضي كأحد الأدوات المالية للتعامل مع موجات التضخم العالمية التي انعكست على الأوضاع المحلية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.

وتسجل متوسط أسعار الفائدة حالياً نحو 9.25 % و10.25% و9.75% على التوالي إلى جانب سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75% بدلاً من 8.75%.