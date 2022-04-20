مصرع خفير بعد تخديره بوجبة سحور.. وسرقة 1000 متر كابلات نحاس بالمنصورية

لقى خفير مصرعه إثر تناوله وجبة سحور تحتوي على مواد مخدرة قدمها له 4 لصوص خلال وجوده في مكان عمله لتولى حراسة مخازن شركة الإسكندرية للإنشاءات والمنفذة لمشروع محطة كهرباء المنصورية.

وبينت تحريات المياحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن منفذي الجريمة قدموا وجبة سحور مخدرة لـ 5 خفراء نتج عنها فقدان 3 منهم للوعي، بينما ظل إثنين آخرين في حالة يقظة، فأسرع المتهمون لإتمام السرقة عن طريق تقييد الخفيرين والاعتداء عليهما بالضرب ما نتج عنه وفاة أحدهما.

القبض على الجناة

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية أن منفذي الجريمة وهم اللصوص الأربعة تمكنوا من سرقة 1000 متر كابلات نحاس من مخازن محطة كهرباء المنصورية وفروا هاربين، بعد أن تمكنوا من قتل خفير وإصابة آخر بكدمات وجروح متفرقة عقب تخدير 5 خفراء بوجبة سحور قدمها المتهمون للمجني عليهم، بزعم أنهم يوزعون وجبات على الصائمين سواء في الإفطار أو السحور.

تشريح جثمان المجني عليه

أفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها العقيد محمد الصغير مفتش المباحث أن المتهمين كانوا يستقلون سيارة نقل «جامبو» وقت تنفيذ الجريمة وبمراجعة الكاميرات أمكن تحديد هوياتهم وألقي القبض عليهم، كما تم ضبط المشروقات لدى أحدهم ، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة بالواقعة فقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا واستدعت النيابة باقي المجني عليهم لسماع أقوالهم في الحادث.

بلاغ بتخدير 5 خفراء

كان العميد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الهرم تلقى بلاغًا من مدير مخازن شركة الإسكندرية للإنشاءات التي تتولى تنفيذ مشروع محطة كهرباء المنصورية يفيد بتخدير 5 خفراء تابعين للشركة بوجبة سحور والاعتداء على إثنين منهم بالضرب من قبل مجهولين ما أسفر عن مصرع أحدهما فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتمكنت من تحديد الجناة والقبض عليهم.