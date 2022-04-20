خبيرة تغذية: «الفسيخ المملح أفضل من الدلع ويجب أن يكون لونه وردي»

قالت الدكتورة منال عز الدين، خبيرة التغذية في معهد تكنولوجيا الأغذية، إنّ الفسيخ يتم إعداده من السمك البوري أو الدينيس، عن طريق وضع الملح بكميات كبيرة وتركه لفترة ثم تداوله في الأسواق، لافتة إلى أنّ مشكلة الفسيخ في احتمالية تعرضه لإهمال خلال الخطوات المتعلقة بالحفظ والتخزين ما يتسبب في تكون سموم بكتيرية قاتلة في أنسجة الفسيخ.

السموم البكتيرية لا ينفع معها البصل والليمون والخس

وأضافت خبيرة التغذية خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «السموم البكتيرية لن ينفع معها البصل والليمون والخس لأنها داخل السمكة نفسها، وعندما نشتري الفسيخ يجب أن نبتعد تماما عن الفسيخ الدلع بسبب انخفاض نسبة التمليح فيه».

التمليح العالي يقلل خطر الإصابة بالسموم البكتيرية

وتابعت خبيرة التغذية: «التمليح العالي يقلل خطر الإصابة بالسموم البكتيرية، كما أنّ لحم الفسيخ يجب أن يكون ورديا، لكن اللون الأزرق واللون الرمادي يجب أن نبتعد عنهما تماما، وكذلك الألوان الباهتة، كما أن رائحة الفسيخ معروفة، ويجب أن يكون محفوظا في صناديق خشبية وليست صناديق معدنية أو أواني معدنية».

وشرحت خبيرة التغذية، أن أعراض تسمم الفسيخ شرسة جدا، مثل تشنج الجهاز التنفسي وشلل في عضلات الوجه، واضطرابات هضمية ومعدية: «يجب اسعاف المصاب في الدقائق الأولى وإلا يتسبب التسمم في إنهاء حياته».

وأكدت خبيرة التغذية أن تسمم الفسيخ يهاجم الجهاز الهضمي: «فيه ناس جسمها بينمل، وبالتالي سرعة التعامل مع هذه الحالات أمر مهم جدا للتعامل مع الحالات المصابة، بسبب الحصول على المصل، وهو ما لا يتاح في بيت أو صيدلية أو أي مستشفى عادية، ولكن مدارس السموم».

تناول الفسيخ مغامرة وننصح بالابتعاد عنه في رمضان

وتابعت: «تناول الفسيخ مغامرة وننصح بالابتعاد عنه في رمضان، لأن أي مشكلة صحية ستضطر المريض إلى الحصول على الأدوية وبالتالي يضيع علينا يوم في الصيام، ومصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تتناول الفسيخ، رغم أن هناك أسماكا أكثر أمانا مثل الرنجة لأنها تتعرض للمعاملة الحرارية وهو ما يكفي لقتل أي بكتيريا موجودة فيها».