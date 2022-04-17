الدمايطة يستعدون لمهرجان الفسيخ في «شم النسيم وعيد الفطر».. والبوري يتصدر

أيام قليلة تفصلنا عن الإحتفال بعيد شم النسيم، الذي يأتي للعام الثاني على التوالي خلال شهر رمضان الكريم، وهو ما يفرض استعدادات مختلفة له، خاصة فى محافظة دمياط التى يشتهر أهلها بتناول الفسيخ طوال أيام السنة دون الارتباط بموسم معين كباقي المحافظات.

ويأتي يوم شم النسيم هذا العام الإثنين 25 أبريل 2022، قبل نحو 6 أيام من عيد الفطر وهو موسم لتناول الفسيخ أيضا حيث يفضل المواطنين تناوله خلال أيام العيد بعد الابتعاد عن تناوله خلال شهر رمضان تجبنا للعطش.

وبدء من 25 رمضان تعرض محلات الفسيخ وكافة مطاعم المأكولات البحرية فى محافظة دمياط منتجاتها من الفسيخ وأغلبها يكون سمك بوري وطوبار كبير الحجم، بينما تقبل نسبة قليلة من أبناء دمياط على تناول السردين المملح والرنجة.

تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم وعيد الفطر

ويحرص أهالى دمياط على تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم وعيد الفطر المبارك، ويبدأ سعر كيلو الفسيخ المصنوع من السمك البوري من 80 إلى 180 جنيها، حسب الحجم، بينما سعر كيلو الفسيخ المصنوع من الطوبار من 50 الى 80 جنيهاً في كل الأسواق.

ةيقول جمال زاهر الديب صاحب محل أسماك الفسيخ إن أهالى دمياط نادرا ما يتناولون الفسيخ من مصادر مجهولة، فالكل يحرص على تناول الفسيخ المملح بالمنزل أو من محل موثوق منه وسبق تجربته حتى يتفادى الفسيخ الفاسد.

مواصفات الفسيخ الجيد

وعن مواصفات الفسيخ الجيد يقول الديب، إنه لابد أن تكون سمكة الفسيخ الطازجة ذات لحم طري وقوام متماسك ومغلقة تماما دون فتحات أو تشققات يظهر منها اللحم، ومن علامات الفسيخ الفاسد تحجر السمكة أو انتفاخها ووجود فتحات يخرج اللحم منها.

وأضاف أن اللون الخارجي للفسيخ الطازج يكون رماديا وهو لون سمكة البوري الأصلية، لا يوجد أي بقع داكنة أو تغير في لون الفسيخ السليم، واللون الداخلي للحم يكون أحمر زهري فقط وليس أي لون آخر، رائحة الفسيخ الطازج السليم تكون مقبولة، أما إذا كانت الرائحة كريهة فتدل على فساده، كما يتم وضع الكركم على الفسيخ لكى يكون لونه أصفرا يميل الى الذهبى وهناك عدة طرق للتمليح غما فى صناديق خشبية ويتم تغطية كل السمك فى الملح الخشن أو يتم تمليحه فى براميل بلاستيكية.