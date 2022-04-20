قائد أوكراني في ماريوبول: لم يتبق لنا سوى أيام أو ساعات على قيد الحياة

قال قائد عسكري أوكراني، إن المدنيين والجنود المختبئين من القوات الروسية في مصنع للصلب بمدينة ماريوبول الأوكرانية ربما لم يتبق لهم سوى ساعات أو أيام للعيش.

وتحدث القائد الأوكراني الموجود داخل المصنع المحاصر، إلى شبكة «سي إن إن»، الإخبارية الامريكية عبر الهاتف، وحث الدول الأخرى على المساعدة في إجلاء المحاصرين من المصنع، وتابع: «لدي بيان.. قد يكون الأخير، لأنه لم يتبق لدينا سوى أيام قليلة، أو حتى ساعات».

حامية ماريوبول تطلب توفير الأمن للانسحاب

وتابع سيرجي فولينا، قائد اللواء 36 مشاة البحرية الأوكراني: «نناشد قادة العالم تطبيق إجراءات الانسحاب على العسكريين في حامية ماريوبول والمدنيين الموجودين معنا هنا في المصنع، ونطلب منكم أن تأخذونا إلى أراضي دولة ثالثة وأن توفروا لنا الأمن، المئات من المدنيين يحتمون بالمصنع وحوالي 500 من العسكريين أصيبوا»، وأضافت فولينا أنه كان من الصعب الحصول على رعاية طبية لهم بسبب وجود القوات الروسية في المدينة.

المدنيون هم في الغالب نساء مع أطفال وكبار السن

وبحسب مجلة «بزنس إنسايدر»، الامريكية، فإن المدنيين والقوات الأوكرانية يحتمون في مصنع آزوفستال لأعمال الحديد والصلب في مدينة ماريوبول، الذي يحتوي على شبكة من الأنفاق تحت الأرض منذ عدة أسابيع، وذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن روسيا بدأت الأيام الأخيرة في إلقاء قنابل خارقة للتحصينات على المحطة، والتي صممت لاستهداف مناطق تحت الأرض ومحصنة جيدًا.

وقال مجلس مدينة ماريوبول على تليجرام إن المدنيين في المصنع هم في الغالب نساء مع أطفال وكبار السن، فيما أفادت تقارير صحفية أن ميخائيل فيرشينين، قائد شرطة الدوريات في منطقة دونيتسك، حيث تقع ماريوبول، قال إن الأطفال كانوا من بين المدنيين في المصنع.