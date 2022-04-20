آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا .. فتح ممر إنساني في ماريوبول اليوم

تتصدّر آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، ساحة الأخبار العالمية، في ظل التطورات المتصاعدة يوماً بعد يوم، واستمرار الحرب ليومها الـ56 منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر يوم الخميس الموافق 24 فبراير الماضي، معلناً قيام دولته بشن عملية عسكرية ضد جارته الأوكرانية، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس الذي يتعرض لعمليات إبادة جماعية من قبل القوات الأوكرانية بحسب الرئيس الروسي.

آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. مقتل 40 جنديا أوكرانيا

وحول آخر أخبار حرب أوكرانيا وروسيا، ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية منذ قليل، عن مقتل حوالي 40 جندياً أوكرانياً، بالإضافة إلى تدمير 7 معدات عسكرية بصواريخ عالية الدقة خلال حربها ضد أوكرانيا، بحسب ما ذكراته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنَّها نحجت في ضرب أكثر من ألف هدف عسكري في أوكرانيا، ليلة أمس، كما استمرت في حصارها لمدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.

في الوقت نفسه، أعلن عمدة ماريوبول، في آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، بأنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين الأوكرانيين، متمنياً أن يتمّ إجلاء 6 آلاف شخص من المدينة المحاصرة اليوم.

وعلقت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، حول آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، أن «كييف» تمكنت من التوصل إلى اتفاق مبدئي مع «موسكو» لفتح ممر إنساني لإجلاء النساء والأطفال وكبار السن من مدينة ماريوبول المحاصرة اليوم الأربعاء.

وقالت «فيريشتشوك» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» إن الوضع الإنساني في ماريوبول يعد كارثياً في ظل الحصار الذي قامت به القوات الروسية للمدينة منذ أيام، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أنه من المتوقع إجلاء المدنيين عبر الممر الإنساني إلى مدينة زابوروجيا، بحسب وكالة «فرانس برس» للأنباء.

إجلاء 300 أوكراني منذ الحرب

وأوضحت وزارة إعادة الاندماج الأوكرانية، بحسب آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، بأنه لم يتم فتح أي ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين في أوكرانيا منذ السبت الماضي، لافتة إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية وحتى هذه اللحظة تم إجلاء 300 ألف أوكراني.