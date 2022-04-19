القوات الروسية تسيطر على مدينة كريمينا بشرق أوكرانيا

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوهانسك سيرجي هايداي، إن القوات الروسية سيطرت على مدينة كريمينا بشرق أوكرانيا، وأضاف في تغريدة عبر «تويتر»: «لقد دخلوا المدينة»، موضحا أن القوات الأوكرانية انسحبت من المدينة واتخذت مواقع جديدة.

وتابع الحاكم العسكري الأوكراني: «استمرت عمليات إجلاء المدنيين مع استمرار الهجمات الروسية من جميع الاتجاهات في طريق القصف الجماعي والقصف المكثف والقصف الجوي على جميع الخطوط الدفاعية».

نزوح نحو 280 ألف شخص من مدينة كريمينا بعد سيطرة القوات الروسية

وذكر المسؤول وفق ما نقلت شبكة «سي إن إن»: «نحو 350 ألف شخص كانوا يعيشون في المنطقة قبل أن تخضع للسيطرة الروسية، ولم يتبق سوى نحو 70 ألفاً»، وأضاف: «لقد غادروا بمفردهم أو بمساعدة متطوعين أو منظمات دينية.. إنهم ذاهبون إلى غرب أوكرانيا».

تدمير البنية التحتية في كريمينا جراء القصف

ونقلت «سي إن إن» عن «هايداي» قوله: «يمكن للناس أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الذهاب إلى أوروبا والحصول على وضع اللاجئ، أو ما إذا كانوا يرغبون في الحصول على وظيفة حيث هم، أو ما إذا كانوا يرغبون في الانتظار حتى النصر ونهاية الاحتلال ويمكنهم العودة إلى منازلهم إذا كانت تلك المنازل لا تزال قائمة، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن الحكومة تقوم بتطوير برنامج بشأن البناء السريع»، مضيفًا أن القصف الروسي «دمر جميع البنية التحتية الحيوية تقريبًا، وأنه من المستحيل استعادة إمدادات المياه والكهرباء».

وتابع: «كل شيء دمر بالكامل، ورغم أنه يمكن لفرق الإصلاح لدينا إصلاح خطوط الكهرباء والمياه خلال ساعة واحدة، لكن يحدث قصف جديد يقطع الخطوط مرة أخرى، إنها نفس العملية في كل مرة. إنها مشكلة كبيرة»، وفيما يتعلق بعدد القتلى المدنيين، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوهانسك، إنه «من المستحيل إعطاء رقم محدد».