مزاد علني لبيع سيارات ملاكي ونقل تابعة لـ«البنك المركزي» في مايو المقبل

تبيع الهيئة العامة للخدمات الحكومية سيارات مملوكة للبنك المركزي المصري في مزاد علني خلال شهر مايو المقبل تتنوع بين ماركات وطرازات متعددة على أن تحدد جلسة المزاد العلني قبل نهاية شهر إبريل الحالي ثم طرح كراسة الشروط الخاصة بالمزاد العلني بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في حي الدقي بالجيزة.

سيارات نقل وملاكي وجيب بالإضافة إلى عدد كبير من الماركات

وكشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لـ وزارة المالية عن عزم الهيئة بيع سيارات نقل وملاكي وجيب بالإضافة إلى عدد كبير من الماركات تتنوع بين سيارات «بي أم دبليو ونيسان وفيات وشاهين و نيسان وهيونداي وهوندا وبيجو وشيفرولية ومرسيدس و شاهين وجي إم» إلى جانب سيارات نقل ونصف نقل.

وأضاف المصدر لـ «الوطن»، أن جلسة المزاد العلني لم يتحدد موعد عقدها حتى الأن مشيراً إلى أن موعد الجلسة سيتم للإعلان عنها قبل إجازة عيد الفطر المبارك مع طرح كراسة الشروط الخاصة بالمزاد للبيع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في حي الدقي بمحافظة الجيزة لافتاً إلى أن قيمة الكراسة لا تزيد عن 400 جنيه.

إمكانية شراء سيارة واحدة فقط بالبطاقة الشخصية والرقم القومي

وكشف المصدر عن إمكانية شراء سيارة واحدة فقط بالبطاقة الشخصية والرقم القومي بشرط أن تكون سارية وقت عقد جلسة المزاد العلني بينما في حالة شراء أكثر من سيارة يلزم تقديم البطاقة الضريبية للنشاط التجاري للمتقدم للمزاد العلني.

وأشار إلى إمكانية معاينة السيارات المدرجة في جلسة المزاد العلني قبل الشراء إذ سيتم تحديد أماكن المعاينة بمحافظة القاهرة في كراسة الشروط المقرر طرحها بعد إجازة عيد الفطر مباشرة كما تعقد الجلسة بقاعة النادي المصري القاهري بجوار حديقة الفساط بعين الصيرة في وسط القاهرة.

ولفت المصدر إلى أن ضرورة سداد قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد الذي يصل إلى نخو 10 ألف جنيه يتم سدادها قبل دخول قاعة المزاد العلني.