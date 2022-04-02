مزاد علني لتأجير 13 محلاً بسوق السمك الجديد غرب سوهاج 

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بالانتهاء من المزاد العلني لعملية تأجير المحلات الكائنة بسوق السمك الجديد، والذي تم إنشاؤه بتكلفة 280 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك في إطار خطة المحافظة ورؤية وزارة التنمية المحلية، للقضاء على الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حضرية حديثة تتسق مع المظهر العام للجمهورية الجديدة.

تأجير 13 محلاً بسوق السمك الجديد

وأوضح أحمد الشطوري، رئيس حي غرب سوهاج، أنه تم بالفعل إجراء المزاد العلني لتأجير 13 محلاً بسوق السمك الجديد، وفقاً لأحكام القانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى أن تأجير المحلات سيكون بعقد مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات، ثم يُعاد الطرح مرة أخرى.

القضاء على الأسواق العشوائية

وجرى إنشاء سوق السمك الجديد ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، في منطقة «نجع مصلح»، بنطاق حي غرب سوهاج، ويشمل إنشاء 13 محلاً تجارياً لبيع الأسماك، بتكلفة 280 ألف جنيه، بهدف نقل بائعي الأسماك بالمنطقة، وتوفير سوق حضري لائق، والقضاء على الأسواق العشوائية.

محافظ سوهاج يوجه برفع درجة الاستعداد

ووجه محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، رؤساء مختلف الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء والقرى والأجهزة التنفيذية في نطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد على كافة القطاعات والهيئات الخدمية لاستقبال شهر رمضان، مع التشديد على المتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية، للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة ومناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين.