«الخدمات الحكومية» تطرح خردة للبيع في مزاد علني الأحد المقبل

تطرح الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الأحد المقبل، أطنان من الخردة مملوكة لعدد من الجهات الحكومية، للبيع في جلسة مزاد علني بقاعة النادي المصري في القاهرة.

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، تفاصيل المزاد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مؤكدة أنها تبيع خلال الجلسة أطنان من الخردة تتنوع بين ونحاس وورق دشت وأجهزة كمبيوترات وماكينات تصوير وشاشات ومستلزمات كمبيوتر وأقمشة وأجهزة كهربائية وخردة حديد وألمونيوم وعدة أصناف أخرى من الخردة المملوكة لعدة جهات حكومية.

مقر مزاد بيع الخردة

وأشارت إلى أنها تعقد جلسة مزاد الأحد المقبل في القاعة الرئيسية بالنادي المصري القاهري بحي عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط بمحافظة القاهرة، واشترطت الحصول على كراسة الشروط الخاصة بالمزاد العلني قبل الدخول إلى القاعة التي يصل سعرها إلى 400 جنيه فقط، ويتم الحصول عليها من مبنى الهيئة العامة للخدمات الحكومية بحي الدقي محافظة الجيزة.

وأكدت الخدمات الحكومية، ضرورة سداد نحو 10000 جنيه كتأمين مؤقت قبل دخول قاعة المزاد مع إبراز إيصال السداد بالخزينة، وهو أحد الشروط الأساسية لحضور الجلسة المقرر عقدها يوم الأحد.

زيادة التأمين إلى 30% عند الفوز بالمزاد

وأشارت الخدمات الحكومية إلى أنه من حق الراغبين في دخول المزاد، استرداد قيمة التأمين المؤقت عقب انتهاء فعاليات المزاد في حالة عدم الفوز به، بينما يتم تعلية مبلغ التأمين حتى يصل إلى 30% من قيمة المزاد في حالة الفوز به، مع إمكانية سداد باقي القيمة في غضون الـ15 يوما التالية لعقد جلسة المزاد.