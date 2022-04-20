عاجل .. موسكو: سلمنا أوكرانيا مسودة وثيقة واضحة للوصول إلى اتفاق

نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل، عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا سلمت لأوكرانيا مسودة وثيقة تتضمن صيغة واضحة للتوصل لاتفاق، مؤكداً أن الكرة الآن في ملعب كييف.

خمس جولات

وشهدت المفاضاوت بين روسيا وأوكرانيا خمس جولات مختلفة، كان آخرها جولة المفاوضات التي عُقدت في اسطنبول.

ولم تسفر المفاوضات حتى الآن عن الوصول إلى أي نتائج إيجابية، سوى الاتفاق على فتح ممرات إنساينة لإجلاء المدنين من المدن الأوكرانية المحاصرة.