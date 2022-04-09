زيلينسكي: كييف لا تملك خيارا سوى المفاوضات.. وموسكو تشكك

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنّه لم يعد أمام بلاده سوى اللجوء إلى طاولة المفاوضات، مشيرًا إلى أنّ كييف لا تملك أي خيار آخر لإنهاء تلك العملية العسكرية التي شنتها روسيا على بلاده منذ 45 يومًا، بحسب تصريحاته لصحيفة «بيلد» الألمانية.

وانطلقت سلسلة المفاوضات بين كييف وموسكو، بعد 4 أيام فقط من نشوب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلا أنّها لم تحقق أي نتائج إيجابية حتى الآن.

لافروف يحذّر من الوثيقة الأوكرانية الجديدة

جاءت تلك التصريحات، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنّ كييف تقدّمت بمسودة اتفاق جديدة غير تلك التي تم التوصل إليها في إسطنبول، موضحًا أنّها لن تشمل الاتفاق على شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبل.

وأكد الوزير الروسي، أنّ المسودة تضمّنت طرح مسألتي القرم ودونباس على أجندة اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، محذّرًا من مخططات لكييف، تتضمن مطالب بسحب القوات الروسية، ومن ثم طرح المزيد من الشروط والوثائق التي لا تحتوي على النقاط المتفق عليها، بحسب شبكة «روسيا اليوم».

لافروف: الوثيقة الجديدة ألغت حق روسيا في توفير ضمانات لحماية أمنها

وشرح لافروف، الفروق الموجودة بين الوثيقيتن، مشيرًا إلى أنّ الأولى تضمنت نصوص من شأنها منع أوكرانيا من إجراء أي تدريبات عسكرية بمشاركة قوات أجنبية إلا بموافقة جميع الدول الضامنة ومنها روسيا، فيما حذفت الوثيقة الجديدة اسم «روسيا» كدولة أساسية يجب الحصول على موافقتها على ذلك.

وأكد الوزير الروسي، بحسب «روسيا اليوم»، أنّ روسيا أثبتت حسن نيتها عقب اجتماع إسطنبول حيث بدأت خفض التصعيد في محوري كييف وتشيرنيجوف، إلا أنّ كييف قابلت ذلك بتدبير استفزاز في مدينة بوتشا، وهو الأمر الذي سرعان ما استغلته دول الغرب في فرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو.

وفي السياق ذاته، أكّد المفاوض الأوكراني «ميخائيلو بودولياك»، أنّ المفاوضات بين بلاده وروسيا واجهت صعوبات الأيام الأخيرة عقب واقعة «بوتشا»، إلا أنهما مستمران في مواصلتها يوميا عبر الإنترنت، بحسب قناة «العربية».