وزير الخارجية الروسي يؤكد صعوبة المفاوضات مع أوكرانيا ويطالب بضمانات

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، صعوبة المفاوضات مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو تريد الحصول على ضمانات من كييف بالتزام الحياد، وفقا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز»، عربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل.

«لافروف»: موسكو مستعدة للتعاون المشترك مع أرمينيا

وأكد «لافروف»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرميني، «أرارات ميرزويان»، استعداد روسيا لتطوير التعاون مع أرمينيا، مشيراً إلى أن موسكو تعمل مع أرمينيا وأذربيجان سعيا للتوصل إلى معاهدة سلام بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب المفاوض الأوكراني «ميخائيلو بودولياك»، عن أسفه لتأثر محادثات السلام بين كييف وموسكو، بجرائم الإبادة الجماعية التي وقعت في بوتشا، موضحا أنه وعلى الرغم من إجراء محادثات يومية عبر الإنترنت بين الطرفين، إلا أنها تأثرت بالأحداث الأخيرة، وفقا لما نشرته قناة «العربية».

كييف وموسكو يتبادلان الاتهامات حول جرائم الحرب في أوكرانيا

وعلى الرغم من استمرار المفاوضات، إلا أن كلا الطرفين يتبادلان الاتهامات حول ارتكاب جرائم حرب، حيث تتهم أوكرانيا القوات الروسية بقتل أكثر من 400 شخصا في مدينة بوتشا، فيما تنفي وزارة الدفاع الروسية ذلك، متهمة نظيرتها الأوكرانية بفبركة تلك الواقعة من أجل تشويه سمعة موسكو وتلويث عمليتها العسكرية.

وفي السياق، اتهمت السلطات الأوكرانية، اليوم، القوات الروسية بقصف محطة قطارات كراماتورسك والتي أسفرت عن مقتل 39 شخصا وإصابة 100 آخرين، فيما نفت وزارة الدفاع الروسية ذلك أيضا مشيرة إلى أن القصف تم بأسلحة تكتيكية لا تملكها موسكو ولكن القوات الأوكرانية تستخدمها، بحسب موقع قناة «العربية».

وأثارت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، غضب الغرب الذي سعى لفرض مزيد من العقوبات على موسكو، كان أخرها الحزمة الخامسة التي تضمنت تجميد ما يقرب من 20 مليار يورو من الأصول الروسية، إلى جانب حظر النفط الروسي ودخول السفن الروسية.