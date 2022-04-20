محكمة بريطانية تصدر أمرا بتسليم مؤسس موقع ويكيليكس إلى واشنطن

أصدرت محكمة بريطانية، اليوم الأربعاء، أمراً بتسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

تسليم مؤسس موقع ويكيليكس للولايات المتحدة

وكانت محكمة في العاصمة البريطانية لندن أصدرت أمرًا بنقله إلى البلاد لمواجهة اتهامات بالتجسس، ويشار إلى أنّ مؤسس «ويكيليكس»، مطلوب في أمريكا لنشره مئات الآلاف من الوثائق المسربة المتعلقة بحربي أفغانستان والعراق، وتم الإعلان عن الخطوة الإجرائية، في معركة قانونية طويلة الأمد وشديدة الأهمية، في جلسة استماع بوسط لندن بعد قرار صدر في مارس، برفض الإذن لـ«أسانج»، المولود في أستراليا بالاستئناف ضد تسليمه.

ويمكن لـ«أسانج»، محاولة الطعن في القرار عن طريق المراجعة القضائية، وتتضمن المراجعة القضائية قاضيًا يفحص شرعية قرار هيئة عامة.

يذكر أنّ «أسانج»، 50 عامًا ، مطلوب في الولايات المتحدة في 18 تهمة جنائية، بما في ذلك انتهاك قانون التجسس، بعد أن نشر موقع ويكيليكس آلاف الملفات السرية الأمريكية في عام 2010.