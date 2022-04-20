أندرو محسن: الكبير أوي 6 أفضل مسلسل بدراما رمضان 2022

وصف الناقد السينمائي أندرو محسن، الموسم الرمضاني لهذا العام بـ «الموسم الصعب»، إذ ينافس عدد كبير من الأعمال المميزة خلال الشهر الجاري، موضحًا أن رمضان هذا العام من المواسم المميزة، خاصة أنه يجمع بين الكوميديا والأعمال الوطنية والاجتماعية، ويضم عددً كبيرًا من الفنانينة الكبار.

أندرو محسن: الكبير أوي 6 من أفضل المسلسلات هذا العام

وقال أندرو محسن لـ«الوطن»: «من وجهة نظرى مسلسل الكبير أوي 6 من أفضل المسلسلات المقدمة هذا العام، لأنه استطاع أن يقدم عملًا متماسكًا في كل حلقاته، وكل حلقة تسير بشكل جيد وبه كوميديا غير مبتذلة».

وتحصد الفنانة نيللي كريم لقب أفضل ممثلة عن مسلسل «فاتن أمل حربي»، فهي تمثل بكل حواسها، واستطاعت أن تكسب نسب مشاهدة عالية، رغم أن جمهورها تعود على ظهورها بأدوار «النكد»، ولكنها في المسلسل مُقبلة على الحياة ولكن زوجها هو الذي يجبرها على الشعور بالحزن .

وتابع أندرو محسن حديثه قائلاً: «المخرج حسين المنباوي يعتبر من أفضل المخرجين لموسم دراما رمضان 2022 عن مسلسل جزيرة غمام، لأنه استطاع أن يقدم صورة مميزة من مشاهد البحر الأحمر، كما استطاع أن يغير من جلود الفنانين، ويظهرهم بشكل مختلف مثل ما حدث مع الفنان أحمد أمين، ومي عز الدين، وطارق لطفي وجمعهم في عمل فني واحد».

أفضل سيناريو: مسلسل جزيرة غمام

وبشأن أفضل سيناريو قال الناقد، إن مسلسل جزيرة غمام من أفضل السيناريوهات لـ عبدالرحيم كمال، حيث استطاع أن يرسم الشخصيات بصورة مميزة، كما أن الأحداث تسير بشكل مميز، بالاضافة إلى احترافية سيناريو مسلسل الكبير أوي 6، وخاصة في حلقات لعبة السبيط، فهي محاكاة ساخرة لمسلسل مشهور بشكل رائع .

وعن الوجوه الجديدة، قال «أندرو»: «لفت نظري الفنانة رحمة أحمد في مسلسل الكبير أوي 6، إذ تميزت بخفة ظلها، وأدائها الرائع، كما أنها غيّرت مستوى المسلسل بشكل كبير، بالاضافة إلى الفنان حاتم صلاح ودوره المميز في المسلسل، ومسلسل فاتن أمل حربي فهو يجسد دور محامي الفنان شريف سلامة».