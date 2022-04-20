يناقش مسلسل الكبير أوي 6، القضايا الاجتماعية الخاصة بالسوشيال ميديا، التي يتفاعل معها شريحة كبيرة من الشباب، سواء من خلال إنشاء قنوات على يويتوب دون هدف واضح، أو الصراع من أجل جذب أكبر عدد من المتابعين، حيث يلجأ البعض إلى تزييف فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدات عالية، وهو ما زاد عمليات البحث عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 19 والقنوات الناقلة.

مواعيد مسلسل الكبير أوي 6

وشهدت حلقة أمس من الكبير أوي 6، زيادة الصراع بين «جوني» و«هجرس» لتحقيق نسب مشاهدات عالية وجذب عدد كبير من المتابعين على يوتيوب، حيث يلجأ «جوني» لشراء متابعين لقناته، بعد زيادة نسب المتابعة لدى «هجرس»، مقابل 100 ألف جنيه، ما يجعل «جوني» يفكر في بيع قطعة أرض، وهو ما يرفضه «الكبير» بشدة، ويقرر قطع الإنترنت عن المنزل لعلاج شقيقه من إدمان الإنترنت.

وتقدم «الوطن» مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 19 والقنوات الناقلة، حيث يُعرض يوميا وبشكل حصري على قنوات on، ثلاث مرات الأولى الساعة 6:20 مساءً بعد أذان المغرب، والإعادة الأولى في الساعة 1:50 صباحا، وتُعاد مرة ثانية في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم التالي.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي

وفيما يخص القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6، يمكن لمتابعي المسلسل الكوميدي مشاهدة أحداث الحلقة 19، من خلال ضبط تردد قناة ON E على الريسيفر، كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

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