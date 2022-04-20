طارق لطفي عن جزيرة غمام: «واجهنا صعوبة في التصوير بسبب مراكب الصيد»

يوم واحد يفصل صناع مسلسل «جزيرة غمام»، عن الانتهاء من تصوير العمل كاملاً، حيث يدور في إطار تشويقي اجتماعي، حول شخصية «خلدون» التي يجسدها الفنان طارق لطفي، وحصد المسلسل نسب مشاهدة عالية بمجرد عرضه على الشاشات.

طارق لطفي يتحدث عن مسلسل «جزيرة غمام»

وتحدث الفنان طارق لطفي عن أحد أصعب المشاهد التي جرى تصويرها: «يعتبر من أصعب المشاهد التي تم تصويرها، المراكب التي ظهرنا بها غير مُجهزة لنقل الأفراد، ولكنها مراكب صيد فقط، ولا يوجد بها ثبات في الماء، فكان الصيادون فقط ينتقلون بسهولة شديدة لأنها مهنتهم الأصلية».

وتابع الفنان طارق لطفي حديثه عن الصعوبات قائلاً: «كان الأمر في غاية الصعوبة بالنسبة لنا، فهناك شخص من مجاميع الأدوار الثانوية سقط في المياه، وأنقذناه علي وجه السرعة، وأشياء كثيرة أخرى سقطت في البحر، وكان مطلوب تحت هذا الضغط أن نكون في حالة ثبات سواء من الممثلين أو الإضاءة او الإخراج».

وعن سقوط شخص في البحر قال طارق لطفي: «بكل تأكيد سبب سقوط أحد الأشخاص حالة إزعاج، خاصة أن عمق تلك المنطقة في البحر تتراوح ما بين 8 إلى 10 أمتار، ولكننا لم نتوقف عن التصوير نهائيا».

وأضاف: «استكملنا التصوير رغم أن المراكب كانت من الأمام عالية للغاية، ومن الخلف منخفضة بصورة ملحوظة، لذلك كان السير بها في غاية الصعوبة، ووصول تلك المراكب إلى الشاطئ كان صعب لأن هذا المكان كان ملئ بالصخر، فكان لابد أن تشحط المراكب بصورة معينة، كي نستطيع أن ننقل كل الأشياء سلمية».

الحلقة الجديدة من مسلسل جزيرة غمام

لمن ينتظر الحلقة الجديدة من مسلسل جزيرة غمام، سيتم عرضها الليلة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، كما يعاد عرضه على قناة الحياة في تمام الساعة 2:15 صباحًا.