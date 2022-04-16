حسام سيف النصر يكشف تقاصيل مشاركته في جزيرة غمام: أنا من جمهور طارق لطفي

يشارك الفنان الشاب حسام سيف النصر، في مسلسل «جزيرة غمام»، الذي يعرض حاليًا في ماراثون دراما رمضان 2022، على شاشة قناة الحياة.

وقال «سيف النصر» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه عندما تلقى مكالمة من جهة الإنتاج كان سعيدا للغاية، خصوصا علمه أن معظم مشاهده مع الفنان طارق لطفي، لأنه من جمهوره ويعشق تمثيله.

وأضاف أنه عندما قرأ سيناريو مسلسل جزيرة غمام، شعر بالسعادة البالغة، وتحمس أكثر، لأن الفكرة جديدة ومختلفة، والشخصيات تلعب أدوارا مختلفة، كما أنه عمل مميز.

سيف النصر: المسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم

وعن فريق العمل، قال «سيف النصر»: «الفيلم يضم نخبة من النجوم، جميعهم يمتلكون موهبة وطاقة فنية كبيرة، لذا أنا سعيد بالعمل معهم، وأتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب الجمهور والنقاد».

وعن الصعوبات التي واجهته خلال تصوير العمل، قال حسام سيف النصر، إن «المكياج كان صعبا للغاية، وكان يأخد وقتا كبيرا منه»، لذا يعتبره من الصعوبات التي واجهته.

أبطال مسلسل جزيرة غمام

يشارك في بطولة مسلسل جزيرة غمام، طارق لطفي، مي عزالدين، أحمد أمين، فتحي عبدالوهاب، محمد جمعة، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، رياض الخولي، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسين المنباوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

يعرض المسلسل يوميا على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، ويكون موعد الإعادة في تمام الساعة الثانية وربع صباحًا يوميا.