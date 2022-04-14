طارق لطفي يكشف عن أصعب المشاهد خلال تصوير مسلسل «جزيرة غمام»

يواصل الفنان طارق لطفي تصوير مسلسل «جزيرة غمام»، والذي يعرض حالياً في الموسم الرمضاني الجاري، حيث كان يكثف ساعات التصوير والتي وصلت إلى 16 ساعة يومية .

طارق لطفي يتحدث عن صعوبات مسلسل «جزيرة غمام»

وقال طارق لطفي لـ «الوطن»، «صورنا في ظروف صعبة للغاية، بدرجة حرارة متُقلبة، وكانت سرعة الرياح مُرعبة، كما شاهدنا أكثر من عاصفة ترابية شديدة، وهناك مشاهد تم تصويرها في تلك الظروف، فالملابس كانت تطير والخيم تتحرك من جذورها، كل هذا كان صعب أثناء التنفيذ».

وبشأن تردد عن قبول الدور قال طارق لطفي، «رغم كل تلك الصعوبات لم يجعلني ذلك أرفض الدور، أو اعتذر عنه، إضافة إلى أن رد فعل الجمهور يُنسي كل هذا التعب».

وسوف يتم عرض الحلقة الجديدة الليلة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، كما يعاد عرضه على قناة الحياة في تمام الساعة 2:15 صباحًا، والعمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي، وحصد المسلسل نسب مشاهدة عالية بمجرد عرضه على الشاشات.

قصة مسلسل جزيرة غمام

نال مسلسل جزيرة غمام إشادات من الجمهور والنقاد بعد عرض حلقاته الأولى، يندرج المسلسل تحت إطار دراما الصعيد، وتدور أحداثه في حقبة تاريخية بالعشرينيات من القرن الماضي أي قبل 100 عام من الآن، إذ تحدث جريمة قتل في بيت الأب «شافع» الذي يمتلك 4 أبناء، ويقتل الابن الأكبر شقيقه الأصغر، بتحريض من الأوسط، ولكن المفاجأة أن القتيل لم يمت ويظهر في مكان آخر، بينما يظل الثالث مع والده.