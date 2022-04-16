طارق لطفي يكشف أخطر مشاهد جزيرة غمام: صورنا المسلسل على ضوء الشموع

يواصل الفنان طارق لطفي تصوير مشاهده بمسلسل « جزيرة غمام»، إذ يفصله عن انتهاء تصوير المسلسل كاملًا أيام معدودة، حتى يأخذ قسط الراحة بعد فترة تصوير استمرت لما يقرب من 4 أشهر متواصلة.

طارق لطفي يعبر عن سعادته برد فعل الجمهور

وعبر الفنان طارق لطفي لـ«الوطن» عن سعادته برد فعل الجمهور على شخصيته «خلدون» ضمن أحداث مسلسل جزيرة غمام، بالرغم من الصعوبات التي واجهت فريق العمل خلال التصوير.

صعوبات تصوير مسلسل جزيرة غمام

وأضاف طارق لطفي، «أتذكر جيدا مشهد كان يتم تصويره حول الشاطئ وجبال عالية، وشاهدنا عاصفة ترابية تسير اتجاهنا في السماء، ولم نتوقف عن التصوير بسببها ولكن تم تصوير تلك العاصفة وسوف تظهر خلال الحلقات المقبلة».

تحديات واجهت مسلسل جزيرة غمام

وعن التحديات الصعبة التي ظهرت، خلال تصوير مسلسل جزيرة غمام قال لطفي: «نحن تحدث عن فترة معينة عام 1920، وفي تلك الفترة لم يتم اكتشاف المصابيح، لذلك صورنا على أضواء الشموع، وهذا التحدي الكبير يُحسب لمدير التصوير إسلام عبد السميع فإنه استطاع أن يقدم صورة خيالية ومبهرة، دون الشعور بأن الصورة ينقصها شيء» .

يندرج المسلسل تحت إطار دراما الصعيد، وتدور أحداثه في حقبة تاريخية بالعشرينيات من القرن الماضي أي قبل 100 عام من الآن.

أبطال مسلسل جزيرة غمام

يشارك في مسلسل جزيرة غمام عددًا من النجوم منهم الفنان طارق لطفي بجانب أحمد أمين، ومي عز الدين، وفتحي عبدالوهاب، وحقق العمل نجاحًا كبيرا بمجرد عرض حلقاته، وحصل على إشادة من الجمهور والنقاد، خاصة دور الفنانة مي عز الدين التي ظهرت في دور غجرية.