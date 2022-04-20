شون وصوامع المنيا تستقبل 132.6 طن قمح منذ بدء موسم التوريد

أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، استلام 132 طنا و636 كيلو جراما من محصول القمح المحلي بصوامع الشيخ فضل والبهنسا ومطاحن مصر الوسطى وعدد من مواقع التخزين.

تشكيل لجان لمتابعة عمليات التوريد

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على ضرورة تفعيل دور اللجان المشكلة ومشاركة المزارعين في عملية توريد محصول القمح لموسم 2022، بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لتحقيق الأهداف المطلوبة من توريد محصول القمح في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بحضور إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة ومسئؤل الإصلاح الزراعي ومسؤولي الجمعيات الزراعية المشتركة بجميع المراكز ومسؤول الجمعيات الحقلية.

وأكد المحافظ، ضرورة توحيد الجهود والعمل على تسهيل عملية توريد محصول القمح وتذليل العقبات، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة سخرّت كل الإمكانيات اللازمة لتوريد محصول القمح هذا الموسم.

حظر نقل القمح خارج المنيا

وأضاف «القاضي»، أنه تم فتح 44 موقعا تخزينيا بدائرة المحافظة لاستقبال الأقماح المحلية للعام 2022، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة، لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.

يشار إلى أن محافظ المنيا شهد استقبال أول سيارة تجرى أعمال التوريد محصول القمح بصومعة نفرتيتي بقرية دماريس التابعة لمركز المنيا.

وشدد محافظ المنيا على حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة، إلا بعد الحصول على تصريح لذلك من جهات التسويق، وفقا لضوابط وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع مصادرة السيارة والكميات المضبوطة، وتكثيف المتابعة الميدانية لرصد محتكري محصول القمح.