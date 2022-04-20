أحمد ماجد عن دوره في مسلسل فاتن أمل حربي: «الشخصية استفزتني»

أعرب الفنان الشاب أحمد ماجد، عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور عن دوره في مسلسل فاتن أمل حربي بطولة فنانة نيللي كريم، وتفاعل الجمهور معه، حيث يُجسد شخصية الشيخ «عبد العظيم»، قائلًا: «لو الشخصية استفزت الناس فده في حد ذاته نجاح، ولو تعاطفت معاها في بعض الأوقات ده نجاح برضو، ولو كرهتها ده نجاح».

«ماجد»: شخصية عبد العظيم تستفز أي ممثل أنه يُجسدها

وكشف أحمد ماجد، لـ«الوطن»، كواليس مُشاركته في مسلسل فاتن أمل حربي، قائلًا: «تحمست للعمل بشكل كبير جدًا، والشخصية مكتوبة حلو جدًا، ولها أبعاد جيدة تستفز أي مُمثل أنه يعملها»، متابعًا: «الشخصية الموجودة في المسلسل متلونة ولها أكثر من لون مثل الحرباء، إذ أنها تتلون وتتصاعد مع الأحداث».

شخصية عبد العظيم اكتشفت فيها زوايا وأبعاد جديدة

وأضاف أحمد ماجد خلال حديثه لـ«الوطن»: «شخصية عبد العظيم في مسلسل فاتن أمل حربي، استفزتني جدًا بعد ما قرأتها، واستمتعت بيها كممثل وبحبها أوي، وكنت كل مرة اقرأ فيها الشخصية اكتشف فيها زوايا وأبعاد جديدة»، متابعًا: «ذاكرت الشخصية كويس أوي، وساعدني في ده أنها مكتوبة حلو جدًا».

مسلسل فاتن أمل حربي، يضم عددًا كبيرًا من الفنانين، منهم نيللي كريم، وشريف سلامة، وهالة صدقي، ومحمد الشرنوبي، وفادية عبد الغني، وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.