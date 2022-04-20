بأمر القضاء.. تشكيل لجنة لحل نزاع مالي بين التأمين الصحي وجنوب سيناء

شهدت محكمة مجلس الدولة نزاعاً بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومحافظة جنوب سيناء، بخصوص إلزام المحافظة بسداد مبلغ 249816 جنيهًا قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن العام الدراسي 2019/2020، مضافًا إليه الفوائد القانونية بنسبة 4%.

النزاع ينصب علي عدد الطلاب

وقالت الجمعية، إن النزاع القائم ينصب حول عدد الطلاب المقيدين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء خلال العام الدراسي 2019/2020، ومقدار اشتراكات التأمين الصحي المستحقة عنهم، وما تم سداده من تلك الاشتراكات لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي .

وأضافت، أن البيّن من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه لاختلاف أعداد الطلاب المقيدين والمستحق عنهم اشتراكات التأمين الصحي في بيانات ومستندات كل من الجهة عارضة النزاع ومحافظة جنوب سيناء عن الفترة محل النزاع وهي العام الدراسي 2019/2020م، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية.

الجمعية أمرت بتشكيل لجنة

لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية أحد أعضاء المديرية المالية بمحافظة جنوب سيناء، وممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها تحديد عدد الطلاب المقيدين خلال العام الدراسي 2019/2020م تحديدًا دقيقًا، والمبالغ المستحقة عنهم كاشتراكات للتأمين الصحي، وكذا تحديد المبالغ التي سددتها مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمبالغ المتبقية الواجب سدادها خلال الفترة آنفة الذكر، والمستندات الدالة على ذلك بالتفصيل، وحددت أمانة قدرها 10000 عشرة آلاف جنيه تؤديها الجهة عارضة النزاع إلى رئيس اللجنة وعضوها من المديرية المالية مناصفة بينهما، عقب إيداع اللجنة تقريرها لدى الهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 23/3/2022م، تمهيدًا للفصل في النزاع.