توقيع الكشف الطبي على 11 ألف طفل ضمن مبادرة «السمعيات» بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن توقيع الكشف الطبي على 11 ألف و723 طفلًا من الأطفال حديثي الولادة، خلال شهر مارس الماضي، وذلك في إطار مبادرة السمعيات التي تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية حرصا على صحة الطفل المصري تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

علاج ضعف وفقدان السمع بين الأطفال

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن مبادرة السمعيات تهدف إلى توقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، حيث قامت وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مراكز المحافظة بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 11 ألفا و 723 طفلًا حديث الولادة خلال شهر مارس الماضي.

صرف علاج مجاني لجميع المترددين

وأكد الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.

نفذت مديرية الصحة في وقت سابق 7 قوافل طبية بقرى المحافظة شملت (قرية دير الجرنوس بمغاغة - تندة بملوى - السلطان حسن و ريحانه بأبوقرقاص - بنى حرام بديرمواس - صندفا و الفرجانى ببنى مزار) وذلك على مدار شهر مارس الماضي.

وأضاف، أنه تم توقيع الكشف الطبى على 13 ألفا و337 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.