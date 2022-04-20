40 ألف طالب لم يسجلوا استمارات الثانوية العامة.. ونداء عاجل من التعليم

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن كنترولات الثانوية العامة، لم تنته إلى الآن، من استكمال باقي استمارات طلاب الثانوية العامة بنظام المنازل، إذ ما يزال هناك حوالي 40 ألف طالب، لم يستكملوا أوراق استمارات التقدم للامتحانات، مشيرا إلى أن الوزارة لا تملك حرمانهم من دخول امتحانات نهاية العام.

لطلاب المنازل.. سجلوا استمارة الثانوية العامة

قال المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن استمارات التقدم لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة 2022، الخاصة بالطلاب النظاميين اكتملت، لكن المشكلة في باقي طلاب المنازل، موضحا أن هؤلاء يمثلون مشكلة حقيقية للكنترولات، وتوزيع اللجان، لكن سيتم وضعهم في الحسبان، ولن يتم استبعادهم.

وأشار إلى أن طالب المنازل الذي لم يسجل الاستمارة حتى الآن، في المدرسة، عليه التوجه إلى كنترول الثانوية العامة التابع له، لتسجيل الاستمارة والبيانات، بعد سداد الرسوم المقررة لدخول امتحانات نهاية العام، والرسوم المدرسية.

إعلان طريقة عقد امتحانات الثانوية العامة

يذكر أنه من المقرر أن يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، التفاصيل الكاملة لامتحانات الثانوية العامة 2022، والصفين الأول والثاني الثانوي، والمصريين بالخارج، وطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا stem، وطلاب الدمج، وطريقة عقد الامتحانات، سواء إلكترونيا أو ورقيا، ونوعية الأسئلة «موضوعية أو مقالية».

القنوات الناقلة لمؤتمر وزير التعليم

أوضحت التعليم، أنه سيتم إعلان التفاصيل عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على «فيسبوك»، وقناة مدرستنا، على تردد 112303 أفقي، وقناة مدرستنا 2، ترددها 10777 أفقي، وقناة مدرستنا 3، ترددها 12206 رأسي، في الساعة الثالثة عصرا.