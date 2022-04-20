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وزير التعليم يوجه رسالة مهمة للطلاب قبل إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

كتب:

توفيق شعبان
11:09 ص | الأربعاء 20 أبريل 2022
إجراءات مشددة ضد كورونا داخل لجان الثانوية العامة - صورة أرشيفية

إجراءات مشددة ضد كورونا داخل لجان الثانوية العامة - صورة أرشيفية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّه سيتمّ إعلان كل تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، عصر اليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل الجاري، فيما يخص عرض طريقة عقد الامتحانات وشكل الأسئلة وعدد الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحانات، ومقترحات جداول الامتحانات وموعد تسليم أرقام الجلوس.

أسئلة سهلة في امتحانات الثانوية العامة 2022

ووجه وزير التعليم، رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة، قبل إعلان تفاصيل الامتحانات بساعات، قال فيها: «أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون خالية من التعقيد، جميع الأسئلة تعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين، ويجب عليكم المذاكرة بشكل جيد والاستعداد لجميع أنواع الأسئلة، متمنيا التوفيق لجموع الطلاب»، مؤكدا أنه سيتم توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا.

امتحانات الثانوية العامة 2022 يوم السبت 11 يونيو 

وأكّد شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ امتحانات الثانوية العامة 2022 ستعقد يوم السبت الموافق 11 يونيو المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وتطهير دورات المياه وتوفير أدوات التعقيم داخل كل اللجان الامتحانية، علاوة على توفير الأجهزة الحرارية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول لجان الامتحانات للاطمئنان على صحتهم.

كورونا لن تؤجل امتحانات الثانوية العامة 2022

وأشار وزير التربية والتعليم، أنَّ جائحة كورونا لن تؤثر أو تؤجل موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022، وأن الوضح الصحي أصبح مستقر للغاية، مؤكّدًا أنَّ الوزارة استعدت جيدًا لعقد الامتحانات، وتوفير جميع متطلبات الطلاب، وأنه سيجرى إغلاق جميع مواقع الغش الإلكتروني، ومحاربة الظاهرة للقضاء عليها تماما.

 

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