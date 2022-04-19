وزير التعليم: لا يوجد خطأ واحد في تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التصحيح الإلكتروني الذي تم في امتحانات الثانوية العامة 2021 لم يحدث به خطأ واحد رغم أعداد التظلمات الكثيرة التي تلقتها الوزارة من قبل الطلاب وأولياء الأمور عقب إعلان النتيجة وفتح باب التظلمات.

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدم وجود أي أخطاء في التصحيح الإلكتروني في الثانوية العامة يبني الثقة في نظم التقييم والتصحيح الحديثة والتي تضمن تكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية المطلقة.

محكمة القضاء الإداري ترفض إعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة

وعبر وزير التربية والتعليم عن شكره لقضاء مصر الشامخ على إنصافه لجهود الدولة الكبيرة في التحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم، وذلك في تعليقه على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض 100 دعوى قضائية، مقامة من أحد المحامين، وكيلاً عن عددٍ من أولياء الأمور، طالبت بإلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة لطلاب القاهرة والجيزة والقليوبية.

وزير التعليم: سنعلن تفاصيل «ثانوية 2022» غدا

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة ستعلن غداً الأربعاء الموافق 20 أبريل الجاري، كافة التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2022 وتحسم آلية عقدها سواء ورقياً أو إلكترونياً وطبيعة الأسئلة سواء كانت موضوعية أو مقالية أو الإثنين معاً، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.

الامتحانات في مواعيدها دون أي تغيير

وأضاف «شوقي»، أن الوزارة عملت على الاستعداد الجيد للامتحانات بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، موضحاً أنه تم توفير المقررات الدراسية على العديد من المنصات التعليمية التي ستاعد الطلاب على فهم فلسفة التعلم الجديدة والتركيز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحاً أن الامتحانات ستعقد في مواعيدها كما هي دون أي تغيير.