سألوا «عمر» إيه رأيك في طبيخ ماما.. فقال: «بتعمل البطاطس محروقة»

استضاف برنامج «اللعبة لمين» الذي تقدمه الزميلة ضحى محمد، على شاشة تليفزيون «الوطن»، الطفلين عمر محمد طنطاوي ومانويل مينا، اللذين تنافسا للرد على عدة أسئلة للفوز بهدية البرنامج.

وخرجت إجابات الطفلين بعفوية وتلقائية، وتضمن برنامج «اللعبة لمين» عدة ألعاب وأنشطة ترفيهية، من بينها الإجابة على 4 أسئلة بعدها يفوز الطفل المشارك بهدية يختارها من صندوق الهدايا، يليه الإجابة على 4 أسئلة أخرى لكي يربح الطفل الجائزة الكبرى، وفي حالة عدم معرفته إجابة السؤال يمكنه الاستعانة بوالديه أو معلمته المفضلة من خلال اتصال تليفوني أو تغيير السؤال أو يقدم فقرة غنائية أو رقصة أو إلقاء نكتة.

فقرة الأسئلة للأطفال والهدايا

وطلبت المذيعة من الطفلين في أول سؤال الإجابة بكل صراحة، ولو كانت الإجابة صحيحة يتم توجيه سؤال آخر لهما، وكان الأسئلة عبارة عن «بتحب ماما؟»، «عمرك كذبت على ماما؟»، «بتغسل أسنانك قبل ما تنام بالفرشة ولا لأ؟»، «لو بتتفرج على التلفزيون وماما قالت لك ادخل نام بتسمع الكلام؟»، «إيه أكتر أكله ماما بتعملها وحش»، ليرد الطفل عمر على هذا التساؤل قائلا: «ماما بتعمل البطاطس محروقة».

وجاء السؤال الثاني «يعني إيه فيلسوف؟»، ثم تلاه سؤال: «لو معاك 25 جنيه هتعمل بيهم إيه؟»، «بنشم إيه في شم النسيم ونآكل إيه؟»، وعقب الإجابة على الأسئلة فتح الطفلان الصندوق وأخذا الهدايا، وقدم الطفل عمر فقرة النكت، أما الطفل مانويل اختار أن يقدم أغنية «الغزالة رايقة».