«تقى» اتخانقت مع الصفارة و«يس» مابيحبش اللوبيا.. حلقة جديدة من «اللعبة لمين؟»

استضاف برنامج «اللعبة لمين» الذي تقدمه الزميلة ضحى محمد، على شاشة تليفزيون «الوطن»، الطفلين يس علي وتقى محمد، اللذين تنافسا للرد على عدة أسئلة للفوز بهدية البرنامج، وخرجت إجاباتهما بعفوية وتلقائية تعكس براءة الأطفال.

وتضمن برنامج «اللعبة لمين» عدة ألعاب وأنشطة ترفيهية، من بينها الإجابة على 4 أسئلة بعدها يفوز الطفل المشارك بهدية يختارها من صندوق الهدايا، يليه الإجابة على 4 أسئلة أخرى لكي يربح الطفل الجائزة الكبرى، وفي حالة عدم معرفته إجابة السؤال يمكنه الاستعانة بوالديه أو معلمته المفضلة من خلال اتصال تليفوني أو تغيير السؤال أو يقدم فقرة غنائية أو رقصة أو إلقاء نكتة.

الإجابة على تساؤلات البرنامج بصراحة

وجاءت الفقرة الأولى عبارة عن الإجابة على تساؤلات البرنامج بصراحة، وفي حال جاءت الإجابات على غير الحقيقة يتم إصدار صوت إنذار، وتضمنت الأسئلة: «بتحب المدرسة ولا لأ؟»، «بتحبي النادي ولا لأ؟»، «كدبت على ماما قبل كده؟»، وأجاب الطفلان على التساؤلات، ولكن الطفلة «تقى» اعترضت على صافرة الإنذار التي انطلقت وأصرت أن إجابتها على التساؤل كانت صحيحة.

الإجابة على التساؤلات بسرعة

ثم جاءت الفقرة التالية، والتي كانت عبارة عن الإجابة على التساؤلات بسرعة، وتضمنت أسئلة: «يعني إيه فيلسوف؟»، «ايه اللي على ضهر السلحفاه واسمه ايه؟»، «إيه الأكلة اللي ماما مش بتعرف تعملها»، وفي إجابتهما على السؤال الأخير قالت «تقى»: «ماما مبتعرفش تعمل رز بسمتي وكشك»، وقال «يس»: «مبحبش اللوبيا اللي عليها خط أسود».

وكانت الفقرة التالية عبارة عن اكتشاف الطفلين للخضروات والفواكة الموضوعة في سلة أمامهما، وهما معصوبي العينين، على أن يحاول كلا منهما تخمين ما نوع الفاكهة أو الخضار من خلال حاسة اللمس.