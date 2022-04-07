عاجل.. المهندسين: تقرير شامل بأعمال الترميم في مسجد الحسين

قرر نقيب المهندسين طارق النبراوي تكليف الشعبة المعمارية بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة الدكتورة ولاء نور، بمراجعة أعمال الترميم التي تمت في مسجد الحسين خلال الفترة الماضية.

ترميم مسجد الحسين

وأكد النبراوي أنه سيجري تشكيل لجنة من الشعبة المعمارية تضم نخبة من الخبراء في عدد من التخصصات الهندسية، لإعداد. تقرير شامل بأعمال الترميم الجارية في مسجد الحسين، بحسب بيان اليوم.

نقابة المهندسين

وأضاف نقيب المهندسين أن اللجنة ستكون مهمتها دراسة الواقعة بأسلوب ومنهج علمي للوقوف على الجوانب الفنية للأعمال الترميمية تمهيدا لإصدار تقرير شامل وتقديمه للجهات المعنية.