نقيب المهندسين يقرر إعادة نشر أخبار المجلس السابق «المحذوفة» على موقع النقابة

أصدر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، توجيها إلى إدارات الاعلام، الحاسب الآلى، العلاقات العامة بالنقابة العامة، بعدم حذف أو تعديل البيانات الخاصة بالمجلس السابق برئاسة المهندس هاني ضاحي وإعادة نشر البيانات المحذوفة من الموقع.

نقيب المهندسين: يجب احترام تاريخ النقابة وحق المعرفة

وقال النبراوي في قراره إنه بالإشارة إلى وسائل الاعلام الخاصة بالنقابة من موقع إلكتروني وصفحة النقابة على شبكات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفي إطار الاحترام والمحافظة على تاريخ النقابة واحترام حق المعرفة والانتفاع بالمعلومات واستكمال جهود المجلس السابقة بالنقابة، يرجى من كافة الإدارات تنفيذ التالي:

1 - عدم حذف أو تعديل أي من الأخبار أو الصور، بيانات، فيديوهات التي تخص أنشطة المجلس السابق «فترة تولي المهندي هائي ضاحي نقيب المهندسين السابق ومجلس 2018- 2022».

2 - إعادة كافة البيانات المحذوفة على موقع النقابة من «أخبار - صور - بيانات - فيديوهات» تخص أنشطة النقابة مجلس 2014 – 2018.

تفاصيل تسلم نقيب المهندسين مهام منصبه

وتسلّم المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين الجديد، مهام عمله رسميا مساء الإثنين 21 مارس الماضي بعد فوزه في انتخابات نقابة المهندسين 2022 الأخيرة على منصب النقيب، وأصدر تعميما بوقف العمل بجميع القرارات التي صدرت بعد إعلان النتائج وعدم تنفيذ أي قرار دون تأشيرة تنفيذية من النقيب العام، نظرا لانتهاء صلاحية المجلس السابق وهيئة المكتب ولحين انعقاد المجلس المنتخب وتشكيل هيئة المكتب، ما أثار جدلا وتساؤلا بشأن مدى شمول التعميم على قرار زيادة معاشات نقابة المهندسين لـ1200 جنيه بدءا من أبريل المقبل، والذي وافقت عليه الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة، والتي حضرها المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين السابق، لعرض إنجازات المجلس.

زيادة معاشات نقابة المهندسين

ونشر المهندس طارق النبراوي، توضيحا عبر صفحته على فيس بوك قبل قليل، قال فيه إنّ التعميم الذي أصدره لا يشمل قرارات الجمعية العمومية، وبينها قرار زيادة معاشات نقابة المهندسين.

وجاء في توضيح النبراوي: «صدر هذا الخطاب المتعلق بوقف العمل بالقرارات الصادرة بعد إعلان النتائج، نظرا لوجود مجموعة من القرارات الإدارية المتعلقة بترقيات مبالغ فيها ومكافآت وزيادة بدلات غير مناسبة، وتستدعي مراجعة المجلس الأعلى المقبل، ولا تتعلق بأي من قرارات الجمعية العمومية على الإطلاق».

مد مهلة تسجيل السجلات الهندسية

وكان أول قرار للمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أن أرسل خطابات لرؤساء النقابات الفرعية، قرر فيها مد مهلة تجديد السجلات الهندسية بجميع أنواعها حتى 2022/5/31 م دون غرامة.

وأضاف في القرار: «بشأن مهلة تجديد السجلات الهندسية بجميع أنواعها دون تحصيل غرامة، على الأعمال المسجلة بها عن الفترة من 2022/1/1 م حتى 2022/3/31 م، وتحصيل غرامة بنسبة 100% من قيمة رسوم تجديد السجل، حال عدم تجديده بعد انتهاء هذه الفترة لمن اعتمد أعمالا هندسية دون النظر لتجديد السجل، مؤكدا أنّه تقرر مد مهلة تجديد السجلات الهندسية بجميع أنواعها حتى 2022/5/31 م دون غرامة».