«محليات المنيا» تزيل تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وجه اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني بقرية دمشير، وإزالة حالة تعدي بالبناء المخالف بالمهد بقرية بني أحمد الغربية، كما تم إزالة شدة خرسانية بدون ترخيص بصفط الخمار، بالإضافة إلي إيقاف حالة تعدي زراعة بقرية 8 التابعة لقرية طوخ الخيل، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ازالة تعديات علي أملاك الدولة في أبوحنس

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ملوي من إزالة 6 حالات تعدى بالبناء على أملاك الدولة بقرية دير أبو حنس، بمجلس قروى دير البرشا، كما تم إزالة وفك الشدة الخشبية لمبنى مخالف وإزالته، إضافة إلى إزالة المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين واحالتهم للنيابة العامة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى إبشادات إزالة في المهد لـ 4 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة بقرية قصر هور.

وقف بناء بدون ترخيص في مطاي

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز مطاي من إيقاف حالة تعد بالبناء بدون ترخيص بقرية المنشية التابعة لمجلس قروي منبال، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وفي مركز سمالوط، أزالت الوحدة المحلية حالة بناء أسوار فى المهد، وردم حالة أساسات بعزبة على باشا التابعة لمجلس قروي شوشة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.