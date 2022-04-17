8 مستندات مطلوبة لحصول المتعافي من الإدمان على تمويل مشروع من بنك ناصر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، مساعدة المتعافين من الإدمان؛ لتقليل فرص حدوث انتكاسة لهم، من خلال تقديم منح تمويل للمتعافين من الإدمان من بنك ناصر الاجتماعي، في إطار الدور الاجتماعي لإعلاء قيمة العمل، ومساعدة المتعافين على ممارسة حياتهم من جديد، ودمجهم مرة أخرى في المجتمع، مؤكدة تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين بقيمة 5 ملايين و710 آلاف جنيه حتى الآن.

توفير فرص عمل بالتعاون مع صندوق علاج الإدمان

وأوضحت وزارة التضامن، في تقرير نُشر على الصفحة الرسمية لها على منصّة التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أنّها توفّر فرصًا للتشغيل، بغرض المساهمة في القضاء على أحد المشكلات التي تعيق نمو المجتمع، من خلال التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وبنك ناصر.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل المتعافي من الإدمان

وأوضح بنك ناصر الاجتماعى، أنّ هناك العديد من المستندات المطلوبة لتمويل المتعافين من الإدمان والمتمثلة فيما يلى:

- تقديم دراسة جدوى عن المشروع.

- تقديم تقرير طبي من مستشفى حكومي ومعتمد من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يفيد بالتعافي.

- تقديم المستند الدال على الموقف من التجنيد للعملاء أقل من 31 سنة.

- يقدم المتعافي إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل والضامن وكذلك النشاط.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى بنك ناصر لم يمر عليها 3 أشهر.

- في حالة إذا كان المتعافي لديه مشروع قائم بالفعل، فتقدم «رخصة النشاط، سجل تجاري وكذلك البطاقة الضريبية».

- خطاب من صندوق مكافحة الإدمان موضح به عدم الانتكاسة خلال 10 أشهر.

- مفردات مرتب الضامن حال توافرها.

وأكد بنك ناصر الاجتماعي، على موقعه الرسمي، أنّه يشترط للحصول على القرض ألا يقل السن عن 21 سنة، مشيرًا إلى أن مدة التمويل 5 سنوات كحد أقصى.