9 مستندات للحصول على قرض لشراء ميكروباص من بنك ناصر

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ بنك ناصر الاجتماعي، يقدّم العديد من الخدمات، ومنها «التمويل العقاري، تمويل المصروفات المدرسية، مشروعات النقل التشاركي، تمويل تأثيث شقة زوجية، تمويل عمليات استثمارية، وتمويل شراء سيارات أجرة أو ميكروباص وموتوسيكلات، لتوفير فرص عمل للمواطنين لتحسين دخولهم.

قرض تمويل سيارة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير نشرته عبر صفحتها الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي، أنّه يمكن الحصول على قرض لتمويل سيارة، سواء كانت أجرة أو ميكروباص أو موتوسيكلات من بنك ناصر الاجتماعي لتوفير فرص عمل للمواطنين وتحسين دخولهم.

كيفية الحصول على تمويل شراء سيارة

ولفتت إلى أنّه يتم الحصول على الخدمة، من خلال تقديم المستندات التالية:

1. عرض سعر للسيارة.

2. تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

3. تقديم مفردات مرتب أو معاش.

4. بيان بحصة العميل وريث المعاش، وللضامن حال وجود ضامن.

5. بيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثة.

6. بيان حالة وظيفية بالنسبة لأصحاب المرتبات.

7. تقديم إقرار العميل بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة.

8. إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

9. إقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد، حال اعتبارها الضمانة المقدمة.

تمويل سيارات نقل ركاب للسائقين

ويعمل بنك ناصر الاجتماعي، على توفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة من خلال تمويل سيارات نقل ركاب للسائقين، وضمان التشغيل بإحدى شركات النقل الجماعي، ويشترط ألا يقل السن عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما، لافتا إلى أنّ التمويل يكون من سنتين لـ5 سنوات.

وأكد البنك أنّه يتم تمويل شراء آلات ومعدات وأجهزة وسلع معمرة بجميع أشكالها، للعاملين في الحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، المؤمّن عليهم وأصحاب المعاشات، ولأصحاب الحروف والصناعات الصغيرة ومحدودي الدخل.