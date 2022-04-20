عاجل .. عقوبات من «الرياضة» على مركز شباب الوراق بعد اعتداء على حكم مباراة

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا بحكم مباراة فريقي مركز شباب الفهميين ووراق العرب بمحافظة الجيزة، للاطمئنان على حالته الصحية، بعد تعرضه لاعتداء من قبل فريق مركز شباب وراق العرب، عقب انتهاء المباراة التي أقيمت ضمن مباريات دور الثمانية من دوري مراكز الشباب لكرة القدم الذي تنفذه الوزارة.

تجميد عامين وغرامة مالية 20 ألف جنيه

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة عدة قرارات تجاه فريق مركز شباب وراق العرب، لما بدر منهم من اعتراضات، وتعدٍ على حكم المباراة، شملت «شطب فريق وراق العرب وحرمانه من المشاركة في دورى مراكز الشباب لمدة عامين مقبلين، عدم صرف أي مزايا خاصة بالنقاط التي حصل عليها بالنسخة الحالية من الدورة، توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على المركز، وإحالة المتسببين في الواقعة إلى النيابة العامة وفقا لنص المادة 45 من قانون الهيئات الشبابية 218 لسنة 2017».

منافسات مراحل التصفيات لدوري مراكز الشباب 2022

وانطلقت منافسات مراحل التصفيات لدوري مراكز الشباب 2022 في مارس الماضي، وتستمر حتى منتصف يونيو 2022، بمشاركة 17 ألف لاعب من 569 مركز شباب، و3000 أجهزة فنية وإدارية.

وأعلنت اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، جدول دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة بالكامل من بدايته بمشاركة 17 ألف لاعب، حيث جرى تقسيم كل من محافظات الجمهورية إلى 24 فريقا للتصفية، وتقسيم المحافظة المشاركة لـ24 فريقا، وتقسيم الفرق لـ4 مجموعات حسب التوزيع الجغرافي، وعقب الانتهاء من الدوري بكل محافظة يصعد الأول والثاني من كل مجموعة وصولا للمباراة النهائية بكل محافظة وتحديد الأول والثاني والثالث والرابع.