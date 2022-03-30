«رياضة النواب» توصي بالاستغلال الأمثل لمساحات مراكز الشباب

طالب النائب حسام غالي، وكيل لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، وزارة الشباب، باستغلال كل المساحات غير المستغلة، بمراكز الشباب، وتحقيق أفضل استفادة منها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة لقطاع الشباب الدكتورً أشرف البيجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية.

الاستفادة من الأماكن الفارغة

وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين بشأن عدم اهتمام وزارة الشباب والرياضة، بالاستفادة من الأماكن الفارغة في مركز شباب مدينة أشمون، وملاعب كرة القدم بمحافظة المنوفية.

وأفادت الجهة الإدارية، بأنه جرى تحرير محضر اللجنة العليا للاستثمار في 20/3/2022 بعد استيفاء المركز كل المستندات المطلوبة، وجرى الموافقة على طرح مساحة 160م2، لإنشاء محلات على يسار البوابة الرئيسية لمدة 10 سنوات وطرح مساحة 70م2 لإنشاء محلات على يمين البوابة الرئيسية لمدة 10 سنوات فضلا عن طرح مساحة 1400م2 لأنشاء حمام سباحة لمدة 10 سنوات.

لا يوجد أراضي أملاك للدولة في مدينة أبو قرقاص

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام محمود أحمد، بشأن عدم إنشاء مركز شباب بمدينة أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وأفادت الجهة الإدارية، بأنه لا يوجد أراضي أملاك للدولة في مدينة أبو قرقاص، ولم تقوم الوحدة المحلية بطلب معاينة أي مساحة، بينما اقترح ممثل الجهة الادارية بتوفير قطعة أرض من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أو وزارة الموارد المائية والري حتى يتسنى للمحافظة المنيا تخصيص الأرض لصالح وزارة الشباب والرياضة وإقامة مركز شباب عليها.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة الثاني المقدم من السيد النائب محمد نشأت العمدة، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية بنى خالد، مركز سمالوط بمحافظة المنيا، وأفادت الجهة الإدارية بأنه جرى إدراج إنشاء مركز شباب «مبنى وملعب وسور» بهذه القرية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمرحلة الثانية، وفي حالة عدم إدراجه ضمن المبادرة سيتم إدراجه في خطة العام المالي المقبل.