إعلان نتائج منافسات الدور الثاني في دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

شهدت نتائج لقاءات الدور الثاني النسخة التاسعة من دوري مراكز الشباب فوز كفر مجر بثلاثية نظيفة على شباس الملح، وتخطى شباس الشهداء لقاءه بسنهور بهدفين مقابل لا شيء، كما سجل روينة 5 أهداف في شباك المنشة الشرقية الذى رد بهدف وحيد، وتم تأجيل مباراة زراعة ميت علوان و الفيروز وكذلك النطاف وكفر الشيخ.

استمرار مباريات الدور الثاني حتي 14 أبريل الجاري

وتستمر مباريات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب من يوم 72 مارس حتي 14 ابريل الجاري، بمشاركة نخبة من أفضل حكام كرة القدم ليخرج الدوري بأفضل صورة تليق بمحافظة كفر الشيخ وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ و توجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ و إشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الادارة العامة للشباب والكابتن صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات وكابتن مصطفى الخطيب وفريق عمل الإدارة.

مشاركة 24 فريقا من كفر الشيخ

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى مشاركة 24 فريق من المحافظة، تقسم إلى 4 مجموعات حسب التوزيع الجغرافي تقام بينهم المباريات ذهاب وعودة ويتم ترتيب الفرق تنازليا من الأول إلى السادس بكل مجموعة ، تضم المجموعة الأولى فرق «منية المرشد ، قبريط ، شباس الملح ، شباس الملح ، سنهور المدينة ، كفر مجر»، مضيفا ، أن المجموعة الثانية تضم فرق «كفر الشيخ ، النطاف ، زراعة ميت علوان ، روينة ، المنشة الشرقية ، الفيروز» ، أما عن المجموعة الثالثة التي تجمع فرق «محلة دياى ، شباس عمير ، الصافية ، المنشأة الكبرى ، ميت الديبة ، نشرت» وأخيراً المجموعة الرابعة تمثلها فرق «الربع ، الحنفي ، المجاز الغربي ، المجاز الشرقي ، سيدى غازي ، الهمة».