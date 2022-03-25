انطلاق الأسبوع الخامس من دوري مراكز الشباب بالدقهلية

انطلقت 6 مباريات ضمن المجموعتين الثالثة والرابعة في الأسبوع الخامس من دوري مراكز الشباب بالدقهلية النسخة التاسعة، وجاءت نتائج المجموعة الثالثة بفوز فريق مركز شباب أتميدة على فريق مركز شباب المخزن بنتيجة 3/1، أما المباراة الثانية انتهت بفوز فريق مركز شباب نوسا الغيط بهدف وحيد لفريق مركز شباب سنفا، بينما المباراة الأخيرة في المجموعة الثالثة فجاءت بنتيجة هدفين لصالح فريق مركز شباب طماي الزهايرة مقابل هدف لفريق مركز شباب ميت إشنا.

نتيجة المجموعة الرابعة من دوري مراكز الشباب بالدقهلية

المباراة الأولى انتهت بفوز مركز شباب العصافرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين لفريق مركز شباب النسايمة، وفي نفس المجموعة فوز فريق مركز شباب المطرية بهدف وحيد مقابل لا شيء لفريق مركز شباب القباب الصغرى، أما المباراة الأخيرة فكانت بين فريق مركز شباب مدينة ميت سلسيل ومركز شباب ليسا الجمالية وانتهت بنتيجة أربعة أهداف لميت سلسيل مقابل هدف واحد لصالح فريق مركز شباب ليسا الجمالية.

إشراف مراقبين من الإدارة العامة للشباب

وتقام المباريات تحت إشراف مراقبين من الإدارة العامة للشباب بالمديرية وهم : رمضان صالح، عصام رمضان، علي فتوح، على حامد، الحسن عبدالرؤوف، صلاح نصر، وطاقم التحكيم من منطقة الدقهلية لكرة القدم، وسط إجراءات أمنية من قوات الشرطة، وهيئة الإسعاف المصرية بالدقهلية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

24 فريقا لـ19 إدارة فرعية

وقال علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، في بيان صحفي، إن دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة يشارك فيه عدد 24 فريقا موزعين جغرافيا تبعا لـ19 إدارة فرعية، وأسفرت القرعة عن 4 مجموعات، كل مجموعة مكونة من 6 فرق، وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة على ملاعب مراكز الشباب بالدقهلية، وتتحمل وزارة الشباب والرياضة الانتقالات الخاصة باللاعبين المشاركين بالدوري .

وأضاف الشربيني، أن تنفيذ الدوري يأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي أكد أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة عل مدى 9 سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية.