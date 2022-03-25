ختام الدور الأول من دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة بكفر الشيخ

اختتم مباريات الدور الأول لدوري مراكز شباب كفر الشيخ، والذي أسفر عن فوز محلة دياي بثمانية أهداف مقابل هدف واحد لفريق نشرت، كما تخطى ميت الديبة شباس عمير بهدفين نظيفين، وتعادل الصافية والمنشاة الكبرى بهدف لكل منهما، وفاز الربع بخمسة أهداف مقابل هدفين على الهمة، وخيم التعادل على لقاء الحنفي وسيدي غازي بهدف لكل منهما، وفاز المجاز الشرقي على المجاز الغربي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتبدأ مباريات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب يوم الأحد المقبل من 27 مارس حتى 14 من أبريل بمشاركة نخبة من أفضل حكام كرة القدم ليخرج الدوري بأفضل صورة تليق بمحافظة كفر الشيخ، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف عبدالمنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الإدارة العامة للشباب، ومتابعة كابتن صبحي عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب والكابتن د. فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات وكابتن مصطفى الخطيب، وفريق عمل الإدارة، بمشاركة الفرق الممثلة لمراكز الشباب.

مشاركة 24 فريق من المحافظة

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، إلى مشاركة 24 فريقًا من المحافظة، تقسم إلى أربع مجموعات حسب التوزيع الجغرافي تقام بينهم المباريات ذهاب وعودة ويتم ترتيب الفرق تنازليًا من الأول إلى السادس بكل مجموعة، تضم المجموعة الأولى فرق «منية المرشد، قبريط، شباس الملح، سنهور المدينة، كفر مجر»، مضيفًا، أن المجموعة الثانية تضم فرق كفر الشيخ، النطاف، زراعة ميت علوان، روينة، المنشة الشرقية، الفيروز، أما عن المجموعة الثالثة تجمع فرق محلة دياي، شباس عمير، الصافية، المنشأة الكبرى، ميت الديبة، نشرت، وأخيرًا المجموعة الرابعة تمثلها فرق الربع، الحنفي، المجاز الغربي، المجاز الشرقي، سيدي غازي، الهمة.