بوتين: سنواصل عمليتنا العسكرية في أوكرانيا من أجل تحقيق السلام

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمواصلة الحرب في أوكرانيا، كما أكد على ضمان موسكو العمل لإحلال السلام في منطقة دونباس، وأضاف بوتين أن روسيا سوف تواصل العملية العسكرية في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير الماضي، متعهدا بضمان إحلال السلام والحياة الطبيعية، وذلك بحسب شبكة «آر. تي»، الروسية.

بوتين يوجه حديثه لطفلة رحلت من شرق لجنوب أوكرانيا منذ 2015

وخلال اجتماع شاركت فيه طفلة لجأت من مدينة لوجانسك في شرق أوكرانيا، إلى ميناء سيفاستوبول في جنوب أوكرانيا، بعد تصويت أجري عام 2015 في شبه جزيرة القرم لصالح العودة إلى الأراضي الروسية قال بوتين: «ذكرت أن حياتك تغيرت بشكل كبير منذ مغادرتك لمدينة لوجانسك.. وللأسف تغيرت الكثير من الأمور في لوجانسك للأسوأ، فعلى على مدى هذه السنوات الثماني استمرت غارات وعمليات قصف مدفعي وأعمال قتالية، وعاش الناس ظروفا صعبة للغاية».

هدف العملية العسكرية في أوكرانيا هو إحلال السلام

وخلال الاجتماع، أوضح بوتين أن حياة سكان شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول كانت مختلفة تماما عما كانت عليه في منطقة دونباس في الشرق، مضيفا: «المأساة في دونباس وبخاصة جمهورية لوجانسك الشعبية هي التي أجبرت روسيا على بدء هذه العملية العسكرية»، كما جدد الرئيس الروسي التأكيد على أن هدف العملية العسكرية هو مساعدة المواطنين في دونباس، موضحا أن القوات الروسية سوف تنصرف تدريجيا، وسنحقق وضعا سيضمن تطبيع الحياة هناك وتغييرها نحو الأفضل كما حصل في سيفاستوبول.

اتهامات بالتراجع عن عملية السلام

يذكر أن السلطات الروسية كانت اتهمت السلطات الأوكرانية بالتراجع عن الالتزامات التي تمد تحديدها مسبقا في المفاوضات بين الجانبين، محذرة أن ذلك التراجع سيكون له نتائج سلبية كثيرة على المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام.